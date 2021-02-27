Доллар в Украине может подешеветь: аналитик озвучил прогноз

В Украине курс доллара вначале марта может подешеветь на 20-25 копеек и достичь отметки в 27,7 грн/$.

Об этом OBOZREVATEL рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов. По его оценкам, доллар будет находиться в пределах диапазона 27,70-27,95 грн. Евро к гривне, полагает он, продолжит рост до уровня 34,25.

"Вполне очевидно, что НБУ будет активно выкупать доллары США в свои резервы при сильной девальвации американской валюты, так что существенного укрепления гривны ожидать не стоит", – прогнозирует аналитик.

Итоги зимы для гривны в целом нейтральны: сильная девальвация не произошла, а ее чрезмерное укрепление не допустил Нацбанк. С начала года регулятор выкупил на межбанковском рынке более 200 млн долларов. Старт посевной кампании будет стимулировать аграриев к продажам валютной выручки, что увеличит спрос на гривну (американская валюта подешевеет).

"Ухудшение эпидемиологической ситуации и введение карантина в ряде регионов спровоцировали снижение деловой активности. По этой причине спрос сохраняется лишь у импортеров энергоносителей и ритейла, которые осуществляют хозяйственную деятельность даже во время локдауна. Старт вакцинации, безусловно, добавил позитива на рынки, но пока сложно сказать о ее темпах и эффективности", – поясняет Андрей Гойлов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.