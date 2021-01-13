Курс доллара в Украине согласно индексу Биг Мака, который ежегодно составляет издание The Economist, должен быть на уровне 10,95 грн/$.

Реальный же курс составляет около 28,14 грн, таким образом, украинская гривня недооценена на 61,1%, говорится в материале The Economist. "Биг Мак стоит 62 гривни в Украине и 5,66 доллара в США. Предполагаемый обменный курс – 10,95. Разница между этим и фактическим обменным курсом 28,14 предполагает, что украинская гривна недооценена на 61,1%", – говорится в материале.

Отметим, индекс Биг Мака очень условно показывает "реальную стоимость" валюты. The Economist просто сравнивает стоимость бургера в США и в Украине. Они предполагают, что в долларах цена должна быть одна и та же.

В прошлом году индекс показал, что доллар должен стоить 10,33 грн/$. Реальная же стоимость формируется в результате баланса спроса и предложения на рынке, объемов экспорта и импорта.

Отметим, издание Reuters спрогнозировало, что курс доллара в Украине за первые три месяца 2021-го снизится до 27,6 грн/$, преодолев психологическую отметку в 28 грн/$. "Украинская гривня, вероятно, укрепится в первой половине 2021 года благодаря притоку иностранной валюты от экспорта и возобновлению интереса иностранных портфельных инвесторов к украинским облигациям", – говорится в ежемесячном опросе Reuters.

Кроме того, есть положительные ожидания от сотрудничества с МВФ. В декабре 2020-го Украина приняла антикоррупционный закон, чтобы повысить свои шансы на получение дополнительных кредитов от Международного валютного фонда в рамках сделки на 5 миллиардов долларов.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине до 17 января курс доллара может снизиться на 20 копеек и достичь отметки в 28,2 грн/$. Как рассказывает аналитик Roboforex Андрей Гойлов: "На следующей неделе по курсу доллара США против гривни ожидаю дальнейшую коррекцию к уровню 28,20. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, ослабнет до отметки 34,65".