Долар в Україні має коштувати менш ніж 11 грн – The Economist

Курс долара в Україні згідно з індексом Біг Мака, який щорічно складає видання The Economist, має бути на рівні 10,95 грн/$.

Реальний же курс становить близько 28,14 грн, так, українська гривня недооцінена на 61,1%, зазначено в матеріалі The Economist. "Біг Мак коштує 62 гривні в Україні і 5,66 долара в США. Передбачуваний обмінний курс – 10,95. Різниця між цим і фактичним обмінним курсом 28,14 передбачає, що українська гривня недооцінена на 61,1%", – йдеться в матеріалі.

Відзначимо, індекс Біг Мака дуже умовно показує "реальну вартість" валюти. The Economist просто порівнює вартість бургера в США і в Україні. Вони припускають, що в доларах ціна має бути одна і та сама.

Торік індекс показав, що долар має коштувати 10,33 грн/$. Реальна ж вартість формується в результаті балансу попиту і пропозиції на ринку, обсягів експорту та імпорт.

Зауважимо, видання Reuters спрогнозувало, що курс долара в Україні за перші три місяці 2021-го знизиться до 27,6 грн/$, подолавши психологічну позначку в 28 грн/$. "Українська гривня, ймовірно, зміцниться в першій половині 2021 року завдяки притоку іноземної валюти від експорту й відновленню інтересу іноземних портфельних інвесторів до українських облігацій", – ідеться в щомісячному опитуванні Reuters.

Окрім того, є позитивні очікування від співпраці з МВФ. У грудні 2020-го Україна ухвалила антикорупційний закон, щоб підвищити свої шанси на отримання додаткових кредитів від Міжнародного валютного фонду в межах угоди на 5 мільярдів доларів.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні до 17 січня курс долара може знизитися на 20 копійок і досягти позначки в 28,2 грн/$. Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів: "Наступного тижня щодо курсу долара США проти гривні очікую подальшу корекцію до рівня 28,20. Єдина європейська валюта до гривні, ймовірно, ослабне до позначки 34,65".