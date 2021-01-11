Доллар в Украине подешевеет: названа новая цена

В Украине до 17 января курс доллара может снизиться на 20 копеек и достичь отметки в 28,2 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как рассказывает аналитик Roboforex Андрей Гойлов: "На следующей неделе по курсу доллара США против гривни ожидаю дальнейшую коррекцию к уровню 28,20. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, ослабнет до отметки 34,65".

Более плавного снижения курса доллара ожидает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. По его словам, ситуация на валютном рынке стабилизируется, а доллар и после праздников будет находиться около существующих отметок. "На ближайшую неделю мы не ожидаем заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн", – говорит аналитик.

Снижение стоимости валюты прогнозирует и Национальный банк. Их прогнозный курс доллара на 11 января составил 28,28 грн/$ (по сравнению с 28,4 грн/$ по состоянию на 8 января).

Как говорит Гойлов, целую неделю американская валюта не пользовалась большим спросом. Покупали евро. В результате торги закончились на межбанке с курсом 28,26 грн/$. "Вероятнее всего и после праздников доллар будет колебаться вблизи нынешних значений", – отмечает Иосуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.