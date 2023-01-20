Доллар подорожал: какой курс установили украинские банки на 20 января

Украинские банки повысили наличный курс доллара – однако только на покупку. Утром 20 января валюту покупают в среднем по 40,07 грн, что на 2 коп. дороже, чем было утром 19 января. На продажу курс остался тем же – 40,55 грн.

Видео дня

Также на покупку повысили курс и на черном рынке – с 40,27 грн до 40,32 грн (+5 коп.) Продают же доллар по прежней цене в 40,4 грн.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Где покупать доллар дешевле всего

Среди больших банков самый низкий курс на продажу доллара утром 20 января выставил ПриватБанк – 40,2 грн (+10 коп. к утру 19 января). Менее, чем за 40,5 грн валюту также продают:

Укргазбанк – 40,35 грн (минус 35 коп.);

РайффайзенБанк – 40,5 грн (минус 5 коп.);

Укрэксимбанк – 40,5 грн (минус 5 коп.).

Где продать доллар можно подороже

На покупку же самый высокий курс выставил Ощадбанк – 40,2 грн (минус 5 коп.). А по 40 грн доллар покупают:

Укрэксимбанк (минус 5 коп.);

ПУМБ (курс не менялся).

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Будет ли доллар по 50 грн

Член парламентского комитета по вопросам экономического развития Александр Мариковский ранее выразил убеждение, что прогнозы о росте курса до 50 грн и выше являются паническими и необоснованными. Кроме того, рассказал Мариковский, несмотря на войну, гривня девальвировала не так сильно, как прогнозировалось в начале 2022 года.

Депутат отметил: оснований для паники нет в силу ряда причин, среди которых:

международная поддержка, "позволяющая оперировать деньгами так, чтобы удерживать гривню на нынешнем уровне";

действия правительства и ВСУ, доказывающих, что государство серьезно защищается на всех фронтах.

Как сообщал OBOZREVATEL, тот же Мариковский заверил украинцев, что запасаться валютой не нужно. Ведь, отметил он, по оценкам экспертов, в 2023 году курс доллара в Украине будет держаться на уровне 41 грн, а Кабмин установил среднюю планку на уровне 42 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!