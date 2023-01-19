Банки установили новый курс доллара в Украине: сколько стоит валюта

Украинские банки установили наличный курс доллара на 19 января. По состоянию на утро, они продают его в среднем по 40,05 грн. Это на 5 коп. меньше, чем было днем ранее. Покупают же валюту по 40,55 грн – также на 5 коп. дешевле.

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Самый большой курс на продажу среди больших банков у ПУМБ – 41 грн. В "топ-3" также входят:

Ощадбанк – 40,9 грн;

Укргазбанк – 40,7 грн.

Покупает же доллар дороже всего Ощадбанк – по 40,25 грн. Среди лидеров по этому показателю также:

Укргазбанк – 40,2 грн;

ПУМБ, Райффайзен Банк – по 40 грн.

В то же время некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке курс установился на уровне 40,27/40,4 грн. По сравнению с утром 18 января:

на покупку он снизился на 13 коп.;

на продажу – на 9 коп.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Будет ли доллар по 50 грн

В то же время член парламентского комитета по вопросам экономического развития Александр Мариковский ранее выразил убеждение, что прогнозы о росте курса до 50 грн и выше являются паническими и необоснованными. Кроме того, рассказал Мариковский, несмотря на войну, гривня девальвировала не так сильно, как прогнозировалось в начале 2022 года.

Депутат отметил: оснований для паники нет в силу ряда причин. В частности:

международной поддержки, которая "позволяет оперировать деньгами так, чтобы удерживать гривню на нынешнем уровне";

действий правительства и ВСУ, доказывающих, что государство серьезно защищается на всех фронтах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине обменники отказываются принимать доллары, которые выпущены до 1996 года. Для обмена такой купюры нужно обращаться в банк, который отправит его банку-корреспонденту за границу и проведет замену.

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