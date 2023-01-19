Банки установили новый курс доллара в Украине: сколько стоит валюта
Украинские банки установили наличный курс доллара на 19 января. По состоянию на утро, они продают его в среднем по 40,05 грн. Это на 5 коп. меньше, чем было днем ранее. Покупают же валюту по 40,55 грн – также на 5 коп. дешевле.
Самый большой курс на продажу среди больших банков у ПУМБ – 41 грн. В "топ-3" также входят:
- Ощадбанк – 40,9 грн;
- Укргазбанк – 40,7 грн.
Покупает же доллар дороже всего Ощадбанк – по 40,25 грн. Среди лидеров по этому показателю также:
- Укргазбанк – 40,2 грн;
- ПУМБ, Райффайзен Банк – по 40 грн.
В то же время некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.
На черном рынке курс установился на уровне 40,27/40,4 грн. По сравнению с утром 18 января:
- на покупку он снизился на 13 коп.;
- на продажу – на 9 коп.
Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.
Будет ли доллар по 50 грн
В то же время член парламентского комитета по вопросам экономического развития Александр Мариковский ранее выразил убеждение, что прогнозы о росте курса до 50 грн и выше являются паническими и необоснованными. Кроме того, рассказал Мариковский, несмотря на войну, гривня девальвировала не так сильно, как прогнозировалось в начале 2022 года.
Депутат отметил: оснований для паники нет в силу ряда причин. В частности:
- международной поддержки, которая "позволяет оперировать деньгами так, чтобы удерживать гривню на нынешнем уровне";
- действий правительства и ВСУ, доказывающих, что государство серьезно защищается на всех фронтах.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине обменники отказываются принимать доллары, которые выпущены до 1996 года. Для обмена такой купюры нужно обращаться в банк, который отправит его банку-корреспонденту за границу и проведет замену.
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