Доллар подешевел, евро подскочил: сколько стоит валюта в Украине

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в пятницу, 26 февраля, на отметке 27,93 грн/$. За сутки американская валюта подешевела на 1 копейку.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 34,14 грн/€. Таким образом, европейская валюта подорожала на 22 копейки. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Доллар:

Покупка – 27,80 грн/$;

Продажа – 28,00 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,70 грн/€;

Продажа – 34,10 грн/€.

2021 год – 28,12 грн/доллар;

2022 год – 27,96 грн/доллар;

2023 год – 28,10 грн/доллар;

2024 год – 28,10 грн/доллар;

2025 год – 28,10 грн/доллар.

Как писал OBOZREVATEL, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что гривня в ближайшее время, вероятно, сохранит стабильность котировок и продолжит движение в диапазоне 27,8-27,9 грн/$.

Отмечается, что на следующей неделе аграрии избыточным предложением могут надавить на курс валюты. Нерезиденты снизили свое присутствие на рынке, что позволило достигнуть баланса между спросом и предложением.