Сколько будет стоить доллар после выходных: НБУ опубликовал курс

В Украине курс доллара после выходных, 22 февраля, останется неизменным. Американскую валюту можно будет купить за 27,84 грн.

Об этом говорится в опубликованных справочных данных Национального банка. Регулятор показывает усредненное значение, которое базируется на основе баланса между спросом и предложением на рынке.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что гривня в ближайшее время, вероятно, сохранит стабильность котировок и продолжит движение в диапазоне 27,8-27,9 грн/$.

Отмечается, что на следующей неделе аграрии избыточным предложением могут надавить на курс валюты. Нерезиденты снизили свое присутствие на рынке, что позволило достигнуть баланса между спросом и предложением.

"Из новостей выделим сообщения о том, что вакцина от коронавируса Pfizer может быть доставлена в Украину в конце февраля-начале марта. Ранее Минздрав сообщал о том, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer от COVID-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX", – отметил Шевчишин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.