Доллар ниже 40 грн: почем покупают валюту украинские банки

По состоянию на утро 3 февраля украинские банки установили наличный курс доллара на покупку на уровне 39,9 грн. На продажу он составляет 40,4 грн. Это на 10 коп. ниже, чем было утром 1 февраля – при чем, как на покупку, так и на продажу.

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На черном рынке же курс установился на уровне 40/40,15 грн. Что дешевле на 30 коп. и 25 коп. соответственно.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн. Изменять его в НБУ пока что не планируют. Как рассказал замглавы регулятора Юрий Гелетий, резервов достаточно "и сейчас нет никаких оснований для перепривязки или перефиксации курса".

Среди больших банков покупают доллары дороже всего Ощадбанк и Укргазбанк – по 39,8 грн. Продают:

Ощадбанк – 40,6 грн;

Сенс Банк – 40,55 грн.

Дешевле всего же покупают валюту Универсал Банк и OTP Bank – по 39 грн. Продают:

OTP Bank – 40 грн;

Укрсиббанк – 40,15 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Что будет с долларом в феврале

По словам экономических аналитиков, наличный курс доллара в феврале в Украине, скорее всего, останется на уровне 40-41 грн. Однако стоимость валюты может вырасти, если Россия активизирует боевые действия в Украине и предпримет попытки наступления.

По их словам, ситуация на фронте остается главным психологическим фактором, который влияет на стабильность гривни. Если негативных изменений не произойдет, гривня может даже немного укрепиться, считают эксперты.

Что касается экономических факторов, то Нацбанку удается удерживать не только инфляцию, но и стабильности гривни. Ожидается также, что НБУ удается пополнять валютные резервы, что улучшает ожидания рынка.

Однако стабильность украинской валюты также зависит от финансовой помощи Украины. Поступления помощи от ЕС, США и других партнеров позволяет пополнять валютные запасы и покрывать дефицит бюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Александр Мариковский считает, что прогнозы о росте курса до 50 грн и выше являются паническими и необоснованными. Кроме того, рассказал Мариковский, несмотря на войну, гривня девальвировала не так сильно, как прогнозировалось в начале 2022 года.

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