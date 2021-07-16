Доллар и евро синхронно подешевели: опубликован курс валют в Украине

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в пятницу, 16 июля, на отметке 27,29 грн/$. За сутки американская валюта подешевела на 1 копейку.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 32,23 грн/€. Европейская валюта стала дешевле на 1 копейку. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

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Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,15 грн/$

Продажа – 27,35 грн/$

Евро:

Покупка – 32,02 грн/€

Продажа – 32,35 грн/€

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

2021 год – 28,12 грн/доллар;

2022 год – 27,96 грн/доллар;

2023 год – 28,10 грн/доллар;

2024 год – 28,10 грн/доллар;

2025 год – 28,10 грн/доллар.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин отметил, что курс гривни растет из-за преобладающего негативного фона. Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время гривня останется под давлением и будет двигаться к уровню 27,5 за доллар.

"Участники рынка, западные партнеры и нерезиденты негативно реагируют на кадровый кризис в НБУ. Ранее высказываемые опасения МВФ в отношении централизации регулятора формируют риски неполучения кредита до сентября", – заявил Шевчишин.

По его словам, нерезиденты приостановили введение валюты в страну и скупают валюту под дивиденды. Кроме того, на настроения инвесторов влияют новости об ухудшении ситуации на Донбассе и возможное блокирование Керченского пролива военными судами РФ.

"Еще одним фактором давления выступает рекордный рост цен на газ на европейских рынках, что вынудит участников газового рынка закупать и фрахтовать газ по высоким ценам. Это усилит спрос на валюту со стороны импортеров. Более того, накануне нефть марки Brent достигла очередных максимумов – 76 долларов за баррель, что также играет не в пользу гривни", – добавил Шевчишин.