Доллар и евро подешевели: опубликован курс в Украине

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в четверг, 29 июля, на отметке 26,86 грн/$. За сутки американская валюта подешевела на 4 копейки.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 31,70 грн/€. Европейская валюта стала дешевле на 8 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

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Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 26,80 грн/$

Продажа – 27,05 грн/$

Евро:

Покупка – 31,60 грн/€

Продажа – 31,95 грн/€

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

2021 год – 28,12 грн/доллар;

2022 год – 27,96 грн/доллар;

2023 год – 28,10 грн/доллар;

2024 год – 28,10 грн/доллар;

2025 год – 28,10 грн/доллар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара до конца августа может снизиться примерно на 20 копеек и достичь психологической отметки в 27 грн/$. Низкий спрос на валюту на фоне размещения евробондов будет способствовать плавному укреплению нацвалюты.