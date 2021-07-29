Доллар и евро подешевели: опубликован курс в Украине

Роман Груша
Роман Груша
Mакроэкономика
1 минута
7
Доллар и евро подешевели: опубликован курс в Украине

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в четверг, 29 июля, на отметке 26,86 грн/$. За сутки американская валюта подешевела на 4 копейки.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 31,70 грн/€. Европейская валюта стала дешевле на 8 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара и евро

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Видео дня

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 26,80 грн/$

  • Продажа – 27,05 грн/$

Курс доллара в банках

Евро:

  • Покупка – 31,60 грн/€

  • Продажа – 31,95 грн/€

Курс евро в банках

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

  • 2021 год – 28,12 грн/доллар;

  • 2022 год – 27,96 грн/доллар;

  • 2023 год – 28,10 грн/доллар;

  • 2024 год – 28,10 грн/доллар;

  • 2025 год – 28,10 грн/доллар.

Прогноз по курсу МВФ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара до конца августа может снизиться примерно на 20 копеек и достичь психологической отметки в 27 грн/$. Низкий спрос на валюту на фоне размещения евробондов будет способствовать плавному укреплению нацвалюты.

УкраинаКурс валютНациональный банк Украины