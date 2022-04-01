До дефолта России осталось недолго: аналитики назвали дату

России удалось избежать дефолта: до 25 мая США разрешили им оплачивать долги из арестованных счетов. Однако уже 27 мая ожидается очередная выплата РФ по внешним кредитам, а возможность пользоваться своей валютой к тому моменту у них не будет.

Как пишет издание Reuters, аналитики говорят, что решающее испытание состоится 27 мая – первый платеж, подлежащий уплате после истечения срока действия текущей лицензии OFAC. Россия может быть вынуждена произвести платеж в рублях и на банковские счета в России, что, по словам Министерства финансов РФ, будет ее запасным вариантом.

Однако это будет означать дефолт, поскольку юридические условия этой облигации гласят, что она должна быть возвращена в долларах.

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Если Россия не осуществит какие-либо из своих предстоящих платежей по облигациям в заранее определенные сроки или заплатит в рублях, где указаны доллары, евро или другая валюта, это будет означать дефолт. Страна после этого не сможет получить никакие кредиты, не сможет привлекать инвестиции, а все российские компании упадут в капитализации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запретили свободное обращение наличного доллара, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки, а при покупке ввели огромные комиссии. Это позволило опустить "официальный курс доллара" до отметки ниже 90 рублей, хотя на россиян это никак не повлияло.

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