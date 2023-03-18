Десятки тонн украинского зерна рассыпали на дороге: оккупанты вывозят украденное в РФ

В районе Новоазовска на границе с РФ образовалась огромная очередь. Оккупанты вывозят грузовиками украинское зерно, в спешке рассыпали 20 тонн зерна на выезде из Мариуполя.

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Об этом на своей странице в Telegram заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. "Двадцать тонн украинской пшеницы разбросаны по асфальту. Так выглядит с места. Просто колесами по зерну. Затем московия будет взывать о "голоде в мире". Интересно, кто это мировой голод спровоцировал?" - написал он.

На границе, по словам Андрющенко, образовалась очередь из грузовиков с украденным украинским зерном, тех, кто покидает оккупацию.

"Усложнен пропуск из-за ограничений, введенных губернатором Ростовской области и тщательной проверкой всех выезжающих из Донецкой области с проверкой гаджетов и опросом ФСБшниками. Хорошо, что люди уезжают. Единственная хорошая новость", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году на временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики похитили и реализовали 300 тысяч тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур. Всю прибыль забрали ставленники Кремля – местные "гауляйтеры".

Также издание Financial Times, исследовав набор документов, включая счета-фактуры, грузовые манифесты, квитанции и сертификаты происхождения, установило схему, по которой Россия вывозила зерно из оккупированной Запорожской области и продавала за рубежом.

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