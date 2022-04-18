Дефолт России становится вопросом ближайших недель, – Шмыгаль

Дефолт России может наступить уже в ближайшее время. Теперь речь идет не месяцах, а о неделях. Такой эффект оказывают санкции Европейского Союза против РФ.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. При этом, по его словам, важно как можно скорее запретить закупки нефти у страны-агрессора и усилить банковские ограничения.

"Страны Европейского Союза наконец-то начинают обсуждение нефтяного эмбарго и ужесточение санкций против "Сбербанка". Эти решения нужны как можно скорее. Эти решения помогут остановить войну. Дефолт России становится вопросом уже не месяцев, а недель", – сказал Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что власти ежедневно обсуждают с партнерами о дальнейшее давление на Россию. "И я уверен, что это экономическое и финансовое давление продолжится", – добавил Шмыгаль.

К слову, по расчетам финансовых аналитиков, дефолт России наступит 4 мая, так как страна-агрессор отказалась оплачивать свои кредиты в долларах. Это приведет к кросс-дефолту целого ряда компаний, а после – аресту их активов за рубежом.

Агентство Moody's Investors Service уже сообщило, что россияне не имели права оплачивать валютные кредиты в рублях, но попытались это сделать. Как результат, стране объявят дефолт. Сам Кремль уже пообещал не признавать такое решение и обратиться в суды, но по факту это ничего не изменит.

Россия уже объявляла дефолт в 1998 году. Тогда страна отказалась от удержания курса рубля, а с 1997-го по 1999-й валовый внутренний продукт в долларах упал более чем в два раза.

Но с того момента ситуация изменилась. Сейчас общий внешний госдолг РФ составляет около 478 млрд долл., говорится в данных Центробанка России. Из них долги по облигациям в валюте – около 20 млрд долл., и в рублях – еще 40 млрд. Это в разы меньше, чем в 1998-м.

Поэтому даже в случае объявления дефолта Россия сможет справиться без новых кредитов (а их не дадут) и довольно длительное время просуществует по инерции. Если вместе с дефолтом не будут предприняты другие меры, к примеру, энергетическое эмбарго, то рассчитывать на стремительное обнищание россиян не стоит.

Как ранее писал OBOZREVATEL, с 4 апреля начался отсчет 30 дней, в течение которых РФ может погасить внешний долг долларами. Так как путинский режим не намерен этого делать, дефолт неизбежен.