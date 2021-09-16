Давим, но по-дружески: Украина требует "газовых" гарантий от США и Германии

Украина оказывает на своих партнеров исключительно "дружеское давление" по теме "Северного потока-2". Киев хочет защититься от последствий запуска газопровода, добившись конкретных гарантий от стран Запада. Речь идет, в первую очередь, о гарантиях со стороны Германии и США, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Партнеры слышат то, что мы им говорим... Но решения пока не приняты. Мы будем продолжать переговоры, продолжать такое исключительно дружеское давление на партнеров. Пора переходить от словесных заверений к конкретным гарантиям", - сказал Кулеба на брифинге 16 сентября, который транслировался на странице МИД в Facebook.

Под "словесными заверениями" Кулеба, вероятно, имел ввиду декларативное соглашение Германии и США о "Северном потоке-2". Документ не имеет внушительной юридической силы, но в нем уже говорилось о гарантиях сохранения транзита газа через Украину. В частности:

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Германия и США обещали добиваться продления контракта на транзит газа через Украину до 2034 года;

санкции против РФ решили вводить, только если Кремль начнет использовать "Северный поток-2" для политического давления.

Украина теперь ведет переговоры о том, как юридически гарантировать такие действия. По словам Кулебы, только за неделю этот вопрос обсуждался и со старшим советником госсекретаря США, и с госсекретарем министра энергетики Германии.

"Украинская сторона донесла свое видение шагов, которые способны нейтрализовать угрозы "Северного потока-2", а также обеспечить постоянную роль Украины как транзитера газа", - сказал Кулеба. Какие именно шаги имеются ввиду, он не уточнил.

Как сообщал OBOZREVATEL, вопрос сохранения транзита через Украину обострился:

Россия закончила строительство "Северного потока-2" 10 сентября, начался процесс сертификации газопровода.