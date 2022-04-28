Четыре страны ЕС поддались шантажу Путина: СМИ узнали о планах платить за газ рублями

Четыре страны ЕС готовы платить за российский газ в рублях. Это Германия, Австрия, Венгрия и Словакия. Окончательное решение не приняли в Греции и Италии – там вопрос еще анализируют. Несмотря на это, итальянский импортер газа решил "на всякий случай" открыть рублевый счет в российском банке.

Как пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники, крупнейшие энергетические компании Германии, Австрии, Венгрии и Словакии готовятся открыть рублевые счета в "Газпромбанке" в Швейцарии. По данным издания, речь идет, в частности, о немецкой Uniper и австрийской OMV.

Об аналогичном решении Италии узнал Bloomberg. "Крупнейшая нефтегазовая компания Италии Eni готова открыть рублевый счет в Газпромбанке для оплаты российского газа", – сообщает агентство со ссылкой на собственные источники.

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Однако открытие рублевых счетов Eni носит "предупредительный характер". Компания еще ждет дополнительных указаний от правительства Италии и руководства ЕС. У Eni есть время до конца мая, когда должен быть произведен следующий платеж за российские поставки.

Зато решения энергокомпаний Венгрии и Словакии полностью совпадают с заявлениями властей о готовности оплачивать газ в рублях. В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил CNN, что страна приняла схему оплаты за российский газ в рублях.

А вот с Австрией и Германией ситуация не столь однозначна. Дело в том, что 27 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал заявление СМИ о готовности страны платить за газ в рублях "российским фейком".

Представитель австрийской OMV также сообщил Reuters, что компания работает над решением, соответствующим санкциям. При этом в компании отказались уточнить, означает ли это использование счетов в российском банке.

Ситуация в Греции похожа на итальянскую: следующий платеж страны должен состояться только 20 мая. Как заявил министр охраны окружающей среды и энергетики республики Костас Скрекас, Греция поставит вопрос о способе оплаты природного газа "Газпрома" на совете министров энергетики Евросоюза 2 мая. По его словам, Греция будет платить "Газпрому" "таким образом, чтобы не нарушить санкции и обеспечить энергетическую безопасность страны".

Как Россия хочет получать оплату за газ?

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все страны, которые ввели санкции против России, должны оплачивать газ в рублях. При этом в действующих контрактах на поставку топлива уже прописана валюта оплаты, то есть такое требование нарушает договоренности.

В Еврокомиссии в ответ уточнили, что если европейские компании будут открывать рублевые счета в Газпромбанке и покупать российскую валюту, это нарушит санкции ЕС. После этого некоторые страны ЕС отказались платить России в рублях.

Как результат, в Польшу и Болгарию "Газпром" уже прекратил поставки газа, хотя контракты с ними подписаны до конца 2022-го. Интересно, что Польша еще до этого заявляла, что не собирается продлевать контракт.

На остановку поставок уже отреагировали в Еврокомиссии. Там заявили, что остановка поставок российского газа в Польшу и Болгарию – это шантаж со стороны России, но Евросоюз был готов к такому сценарию и планирует ответ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина также предложила Европейскому Союзу оплачивать российские нефть и газ по "иранской модели". Оплату переводить на специальный счет, к которому РФ сможет получить доступ после прекращения войны против Украины.