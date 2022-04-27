Россия устроила газовый шантаж, Европа на это ответит – ЕК

Остановка поставок российского газа в Польшу и Болгарию – это шантаж со стороны России. Но Евросоюз был готов к такому сценарию и планирует ответ.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщается на официальном сайте ЕК. Она назвала заявление "Газпрома" о прекращении поставок неоправданным и неприемлемым.

"И это лишний раз показывает ненадежность России как поставщика газа. Мы готовы к такому сценарию. Мы находимся в тесном контакте со всеми государствами-членами [ЕС]", – заявила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что страны Европы уже разрабатывали планы альтернативных поставок газа именно на случай, если Россия "перекроет вентиль". Также после заявления "Газпрома" проходит заседание координационной группы по газу.

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"Мы намечаем наш скоординированный ответ ЕС. Мы также продолжим работу с международными партнерами для обеспечения альтернативных поставок", – отметила глава Еврокомиссии.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин решил отключать от газа страны ЕС, которые отказались платить за газ рублями. У большинства государств подписаны долгосрочные контракты на оплату в евро и долларах, а Еврокомиссия сделала вывод, что оплата рублями нарушит санкции.

Несмотря на это, "Газпром" уже начал отключать те страны, которые отказались от рублевых счетов. Об отключении газа уведомили Польшу и Болгарию.

После этого российские СМИ распространили заявление австрийских властей о том, что они согласны платить за газ в рублях. Сообщается, что австрийская энергетическая компания OMV cогласилась открыть рублевый счет в Газпромбанке.

Что интересно, ранее компания заявляли, что не собирается платить за газ в рублях. Тогда в OMV отмечали, что продолжат платить за российский газ в евро, а не в рублях.

Немецкая компания Uniper также обсуждает возможность оплачивать газ в рублях. Для этого европейским компаниям предлагают открывать два счета в Газпромбанке. Переводить деньги в евро или в долларах на один счет, а после конвертировать их на рублевый и переводить на счет "Газпрома" .