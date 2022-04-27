В РФ заявили, что Австрия согласилась на газовый ультиматум Путина

Российские СМИ распространили заявление австрийских властей о том, что они согласны платить за газ по схеме президента РФ Владимира Путина – в рублях. Накануне страны, которые отказались нарушать контракты и покупать рубли – Польшу и Болгарию – отключили от газа.

О решении Австрии сообщает российское пропагандистское издание ТАСС. Они уточняют, что австрийская энергетическая компания OMV cогласилась открыть рублевый счет в Газпромбанке. Что интересно, ранее компания заявляли, что не собирается платить за газ в рублях.

Тогда в OMV отмечали, что продолжат платить за российский газ в евро, а не в рублях. Об этом заявил руководитель австрийской компании OMV Альфред Штерн PULS 24. "У нас нет другой договорной базы, я не должен делать ничего подобного", – заявил Штерн.

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Немецкая компания Uniper также обсуждает возможность оплачивать газ в рублях. Для этого европейским компаниям предлагают открывать два счета в Газпромбанке. Переводить деньги в евро или в долларах на один счет, а после конвертировать их на рублевый и переводить на счет "Газпрома" .

Как ранее писал OBOZREVATEL, Евросоюз может полностью отказаться от газа и нефти из России. В результате в бюджете РФ не будет средств даже для того, чтобы покупать товары у России. При этом ни одна страна не хочет попасть под вторичные санкции, поэтому активно развивать сотрудничество со страной-агрессором не будут.