Британия ввела санкции против жены кума Путина Оксаны Марченко: в Украине она находится в розыске

Великобритания ввела новые санкции против России и ее пособников. В частности, в список попали холдинг USM олигарха Алишера Усманова, компания Meritservus HC Limited, которую правительство Британии связало с олигархом Романом Абрамовичем, а также объявленная в розыск в Украине жена кума президента РФ Владимира Путина Оксана Марченко.

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Об этом говорится в сообщении офиса применения финансовых санкций Казначейства Британии. Согласно ему, ограничения также введены против:

отца депутата Госдумы и миллиардера Андрея Скоча, а также его дочери;

жены основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова, а также его детей;

дочери члена Совета Федерации от Дагестана, олигарха Сулеймана Керимова;

двух уроженцев Кипра, попавших под ограничения из-за связей с руководством подсанкционной компании и сотрудничество Усмановым;

компаний, которые также связывают с Усмановым – Curzon Square Limited и Hanley Limited

Всего в санкционном списке Великобритании теперь 1559 физических лиц и 184 юридических лица. Имущество и средства тех, кто попал под санкции в Великобритании, подлежат замораживанию.

Марченко в розыске



Ранее же МВД сообщило об объявлении Оксаны Марченко в розыск. Сделала это СБУ в Ивано-Франковской области. Датой исчезновения указано 24 марта 2023, а место исчезновения – Соломенский район Киева.

Известна также статья, по которой обвиняют Марченко – 110-2 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд арестовал скрытые активы Оксаны Марченко, которую подозревают в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость этих активов составляет более 440 млн грн.

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