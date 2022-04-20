Британия введет новые санкции против России уже на этой неделе – Bloomberg

Великобритания планирует ввести новые санкции против России. Ожидается, что это случится уже во время текущей недели. Ограничения будут направлены на оборонный комплекс РФ и олигархов.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: более точная информация в текущее время недоступна – в связи с "политикой правительства по необсуждению [с общественностью] будущих санкций".

Кроме того, подчеркивается, Британия также рассматривается возможность:

повышения пошлин на ряд российских товаров;

расширение уже "в ближайшие недели" санкций против кремлевских пропагандистов.

Как известно, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что Соединенное Королевство совместно с партнерами намерено еженедельно усиливать экономическое давление на Россию из-за ее вторжения в Украину. Кроме того, в таком же режиме будут усиливаться санкции против РФ.

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Он подчеркнул: заморозкой активов или санкциями против олигархов давление на РФ не ограничится: Великобритания также намерена повлиять на возможность России использовать свои энергетические ресурсы.

"Совместно с партнерами мы будем усиливать экономическое давление и интенсифицировать санкции против России каждую неделю. Остается сделать еще многое, чтобы обеспечить победу Украины и поражение Путина", – сказал Джонсон.

Кроме того, Британия уже ввела санкции против ряда российских олигархов, работающих в важных для экономики РФ отраслях. Среди прочих под ограничения попали глава правления Газпромбанка Андрей Акимов и руководитель "Газпром нефти" Александр Дюков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Великобритания полностью замораживает активы двух крупных российских банков – Сбербанка и "Московского кредитного банка". Также Британия введет "полный запрет" на внешние инвестиции в РФ. Для понимания масштабов: в 2020 году их объем составил 11 млрд фунтов стерлингов.