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Британия введет новые санкции против России уже на этой неделе – Bloomberg

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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Британия введет новые санкции против России уже на этой неделе

Великобритания планирует ввести новые санкции против России. Ожидается, что это случится уже во время текущей недели. Ограничения будут направлены на оборонный комплекс РФ и олигархов.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: более точная информация в текущее время недоступна – в связи с "политикой правительства по необсуждению [с общественностью] будущих санкций".

Кроме того, подчеркивается, Британия также рассматривается возможность:

  • повышения пошлин на ряд российских товаров;

  • расширение уже "в ближайшие недели" санкций против кремлевских пропагандистов.

Как известно, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что Соединенное Королевство совместно с партнерами намерено еженедельно усиливать экономическое давление на Россию из-за ее вторжения в Украину. Кроме того, в таком же режиме будут усиливаться санкции против РФ.

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Он подчеркнул: заморозкой активов или санкциями против олигархов давление на РФ не ограничится: Великобритания также намерена повлиять на возможность России использовать свои энергетические ресурсы.

"Совместно с партнерами мы будем усиливать экономическое давление и интенсифицировать санкции против России каждую неделю. Остается сделать еще многое, чтобы обеспечить победу Украины и поражение Путина", – сказал Джонсон.

Кроме того, Британия уже ввела санкции против ряда российских олигархов, работающих в важных для экономики РФ отраслях. Среди прочих под ограничения попали глава правления Газпромбанка Андрей Акимов и руководитель "Газпром нефти" Александр Дюков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Великобритания полностью замораживает активы двух крупных российских банков – Сбербанка и "Московского кредитного банка". Также Британия введет "полный запрет" на внешние инвестиции в РФ. Для понимания масштабов: в 2020 году их объем составил 11 млрд фунтов стерлингов.