Инвестиционный банк Goldman Sachs сделал вывод, что биткоин и другие криптовалюты нельзя считать "жизнеспособными инвестициями". Они не рекомендуют своим клиентам покупать монеты.

"Проанализировав различные методологии оценки и применив нашу многофакторную стратегическую модель распределения активов, мы пришли к выводу, что криптовалюты не являются жизнеспособными инвестициями для диверсифицированных портфелей наших клиентов", – говорится в отчете Goldman Sachs, который есть в распоряжении Сointelegraph.

Стоит отметить, что ранее инвестбанк менее категорично относился к криптовалютам. Сейчас аналитики воздержались от поддержке биткоина и других цифровых валют.

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"Мы воздерживаемся от повторения положительной и отрицательной шумихи, которая окружает эту экосистему, потому что мы не хотим, чтобы клиенты колебались, даже под влиянием какофонии утверждений, многие из которых были необоснованными", – говорится в отчете.

В отчете также говорится, что сами цепочки блоков не заслуживают доверия, и делается вывод о том, что криптовалюты и технология цепочек блоков "построены на уровнях доверия, которые могут быть подорваны".

Ранее биткоин также раскритиковал бывший президент США Дональд Трамп. Он назвал криптовалюту мошенничеством и предложил ввести жесткую регуляцию.

Как ранее писал OBOZREVATEL, основатель криптобиржи Coinsbit Николай Удянский спрогнозировал, что после падения курс биткоина снова поднимется до 70 тыс. за монету (18 июня биткоин стоит 35,5 тыс. долларов).