Банкротство США и курс доллара в Украине: в Минфине заявили об угрозе дефолта в декабре

Глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила, что без изменений технический дефолт страны произойдет уже в середине декабря. В таком случае стоимость доллара в Украине может наоборот вырасти. При этом большинство участников финансовых рынков рискует потерять свои сбережения.

Как говорится в материале UBR, украинские аналитики считают. что такие политические заявления могут быть инструментом торгов. Однако такая вероятность все равно есть.

"Необходимо понимать, что дефолт – это просрочка в исполнении своих обязательств. Для США внешний долг номинирован в собственной национальной валюте, поэтому тотальный кризис неплатежей исключен", – отметил аналитик Андрей Гойлов.

Из порядка $28,4 трлн долга только $6,1 трлн приходится на государственные структуры США. Возможный дефолт нанесет удар по всем участникам финансового рынка. "Все это приводит к падению рынка акций и росту спроса на доллар США", – отмечает Гойлов.

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В Украине стоимость валюты после возможного дефолта в США может даже вырасти. Инвесторы будут тратить деньги в краткосрочные ценные бумаги, а также выходить в "наличку". Сам по себе дефолт означает всего лишь невозможность вовремя выплачивать свои долги.

Перед угрозой банкротства США оказались не впервые, однако каждый раз власти договариваются о повышении объема граничного госдолга.

Вслед за Сенатом нижняя палата Конгресса – Палата представителей – приняла 12 октября законопроект, позволяющий увеличить потолок госдолга страны до 480 млрд долларов. После этого его порог составит около 28,9 трлн долларов. Действовать документ будет до 3 декабря.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что США уже начали подготовку к введению санкций проти России из-за "Северного потока-2". При чем речь идет об их введении не только американцами – но и Евросоюзом.