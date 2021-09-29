США готовятся к дефолту: деньги закончатся уже в октябре, правительство может "закрыться"
В США растет угроза шатдауна – остановки работы правительства с 1 октября из-за отсутствия финансирования. К таким последствиям может привести отказ Конгресса поднять потолок госдолга. Более того, в американском Минфине и банках заговорили об опасности дефолта – он наступит, если правительство не сможет оплачивать счета в результате шатдауна.
Крупнейший банк Америки JPMorgan Chase уже готовится к потенциальному дефолту США, заявил Reuters глава финучреждения Джейми Даймон. Банк делает это не впервые. В прошлый раз в аналогичной ситуации JPMorgan потратил на исследования последствий дефолта $100 млн.
Министр финансов Джанет Йеллен сообщила, что угроза дефолта появится уже к 18 октября, пишет CNBC. Избежать трагических для экономики получится, если Конгресс не поднимет лимит долга до этого.
"Министерство финансов, скорее всего, исчерпает потенциал своих чрезвычайных мер, если Конгресс не примет мер к повышению или приостановке действия лимита долга до 18 октября", – сказала Йеллен.
В JPMorgan тоже надеются, что Конгресс сможет избежать этого "потенциально катастрофического" события. Более того, Даймон считает, что США пора принять законопроект об отмене потолка госдолга – предельного значения, которое каждый год нужно изменять в ручном режиме.
К слову, в международном рейтинговом агентстве Moody's подсчитали, что дефолт США приведет к уничтожению почти 6 млн рабочих мест. При этом дефолт станет "катастрофическим ударом" по восстановлению экономики после пандемии COVID-19, считает ведущий экономист агентства Марк Занди.Когда и почему возможен шатдаун-2021?
С 1 октября в США официально начинается новый финансовый год. Именно с этой даты и может начаться шатдаун. В таком случае правительство "закроется", большинство чиновников уйдут в принудительные отпуска или будут вынуждены работать без зарплаты.
Дело в том, что демократы в нижней палате Конгресса США приняли законопроект о временном финансировании работы госучреждений, но республиканцы в Сенате (верхняя палата) заблокировали его. Они недовольны тем, что законопроект предусматривает повышение лимита госдолга. Без этого документа правительство останется без денег.
Ограничения на размер госдолга вновь вступили в силу в США с 1 августа. До этого они не действовали на протяжении двух лет. В целом же шатдауны – не редкость в США.
"США сталкиваются с подобной ситуацией с 1980-х годов. В ряде случаев федеральному правительству, за исключением отдельных ведомств, приходилось приостанавливать работу до достижения соглашения между двумя партиями. Только за последние 10 лет такое случалось трижды", – пишет Bloomberg.
А вот дефолт Штаты не объявляли никогда. Пока что Минфин использует так называемые чрезвычайные меры, чтобы США могли выполнять долговые обязательства. Такой "режим ЧП" действует с августа, но, по расчетам специалистов, ресурсы будут исчерпаны к середине октября. Это совпадает с прогнозами самого Минфина.
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