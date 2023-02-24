Банки переписали курс доллара: почем продают украинцам валюту 24 февраля

В Украине пересчитали наличный курс доллара. Так, утром 24 февраля банки снизили на 5 коп. стоимость американской валюты на продажу – до 39,85 грн. На покупку же оставили на прежнем уровне в 39,4 грн.

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А вот на черном рынке доллар подорожал. Так:

на покупку цена выросла на 5 коп. – до 39,6 грн;

на продажу – тоже на 5 коп., до 39,7 грн.

Почем продают и покупают доллары банки

Среди больших банков самый высокий курс на продажу доллара установил Ощадбанк – 40,15 грн. Самый низкий – ПриватБанк – 39,55 грн.

Покупают доллары дороже всего в Укрсиббанке – по 39,55 грн. Дешевле всего – в Универсал Банке, по 38,5 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Какой официальный курс

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Ранее же глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется. "Следовательно, процесс будет определяться не временными границами, а наличием необходимых макроэкономических условий. До их появления официальный курс будет оставаться фиксированным", – объяснил он.

Чего ожидать весной

По словам директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, в перспективе будущих 1,5-2 месяцев глобальные изменения на валютном рынке маловероятны. Ведь с начала 2023 года в Украине созданы "более или менее оптимальные экономические условия как для военного положения" – для сохранения стабильности и прогнозируемости валютного рынка на время.

"Кроме того, в феврале была сформирована приемлемая в условиях войны "курсовая граница" на ближайшие 1,5-2 месяца: курс наличного доллара будет находиться в пределах 39,5-41 грн/доллар. Колебания не будут критическими", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут купить американскую валюту онлайн. НБУ дал возможность гражданам покупать доллары в пределах 100 тыс. грн (на одного человека).

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