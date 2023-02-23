Как украинцам сэкономить при покупке долларов и выгодно ли делать это сейчас

Украинцы могут купить американскую валюту онлайн. НБУ (Национальный банк Украины) дал возможность гражданам покупать доллары в пределах 100 тыс. грн (на одного человека).

Видео дня

Об этом рассказал OBOZREVATEL экономист Любомир Остапив. Он отметил, что у украинцев сейчас есть возможность купить валюту по выгодному курсу.

"Национальный банк Украины дал возможность покупать валюту онлайн в пределах 100 тыс. грн на одного человека, это на один банк. Курсы там достаточно привлекательные, например, у monobank и ПриватБанка они в районе 37,50 грн, ну может быть плюс-минус пара копеек. Поэтому если кто-то хочет купить валюту по достаточно выгодному курсу, то это можно сделать онлайн", – сказал специалист.

Также Остапив ответил на вопрос, выгодно ли покупать сейчас или следует подождать. "Я не думаю, что какой-то рядовой украинец будет ждать, что курс гривны к доллару будет составлять не 37, а 30 грн", – сказал он.

Напомним, наличный курс доллара в банках Украины по состоянию на утро 22 февраля снизился на 10 коп. – до 39,4 грн. Однако только на покупку. На продажу он остался на прежнем уровне в 39,5 грн.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что по словам директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, в перспективе будущих 1,5-2 месяцев глобальные изменения на валютном рынке маловероятны. Ведь с начала 2023 года в Украине созданы более-менее оптимальные экономические условия как для военного положения – для сохранения стабильности и прогнозируемости валютного рынка на время.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!