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Курс доллара будет колебаться: что банки приготовили украинцам весной

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
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Сколько американская валюта стоит в банках и на черном рынке 2 марта

В ближайшие 1,5-2 месяца глобальные изменения на валютном рынке Украины маловероятны. По прогнозам, курс наличного доллара будет колебаться в районе 40 грн.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко. Он отметил, что ожидать такого колебания можно ввиду нескольких факторов:

  • умеренный уровень инфляции.

"С начала года (т.е. почти за 2 месяца) совокупно может составить чуть более 1,3-1,8%", – напоминает банкир.

  • Действенный "алгоритм" макрофинансовой помощи от иностранных партнеров в размере до 4 млрд долларов в месяц.

Это является важным источником для выполнения госбюджета в военное время.

  • Удержание Нацбанком учетной ставки на уровне 25%, неизменного официального курса, а также баланса между спросом и предложением на наличную валюту за счет внедрения конвертационных депозитных программ.

"С начала 2023 года в Украине созданы более или менее оптимальные экономические условия как для военного положения – для сохранения стабильности и прогнозируемости валютного рынка на время. Кроме того, в феврале была сформирована приемлемая в условиях войны "курсовая граница" на ближайшие 1,5-2 месяца: курс наличного доллара будет находиться в пределах 39,5-41 грн/доллар (колебания не будут критическими)", – объяснил эксперт.

Он признает: военные обстоятельства в марте могут опосредственно давить на курс. Тем не менее, валютный рынок уже наработал определенную устойчивость к стрессам, обусловленным войной. В связи с чем по всем признакам,в марте "курсовые границы наличного доллара будут постоянными – в 39,5-41 грн".

Какой курс 2 марта

По состоянию на утро 2 марта, банки установили курс доллара на уровне 38,5/39,2 грн (покупка/продажа), снизив на 10 коп. на продажу. На наличном рынке же американская валюта подорожала: на покупку на 15 коп. – до 38,85 грн, а на продажу – на 2 коп., до 39 грн.

Среди больших банков самый высокий курс на покупку установил Укрэксимбанк – 38,6 грн. Самый низкий – Универсал Банк, 38,7 грн.

Дороже всего продает валюту Ощадбанк – по 39,75 грн. Дешевле всего – ПриватБанк, 38,9 грн.

Где покупать и продавать доллары выгоднее всего

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется. При этом он отметил: фиксация курса позитивно повлияла на экономику Украины во время войны. Ведь без этого, по его словам, прошлогодняя инфляция составляла бы около 34% вместо 26,6%.

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