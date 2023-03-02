Курс доллара будет колебаться: что банки приготовили украинцам весной

В ближайшие 1,5-2 месяца глобальные изменения на валютном рынке Украины маловероятны. По прогнозам, курс наличного доллара будет колебаться в районе 40 грн.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко. Он отметил, что ожидать такого колебания можно ввиду нескольких факторов:

умеренный уровень инфляции.

"С начала года (т.е. почти за 2 месяца) совокупно может составить чуть более 1,3-1,8%", – напоминает банкир.

Действенный "алгоритм" макрофинансовой помощи от иностранных партнеров в размере до 4 млрд долларов в месяц.

Это является важным источником для выполнения госбюджета в военное время.

Удержание Нацбанком учетной ставки на уровне 25%, неизменного официального курса, а также баланса между спросом и предложением на наличную валюту за счет внедрения конвертационных депозитных программ.

"С начала 2023 года в Украине созданы более или менее оптимальные экономические условия как для военного положения – для сохранения стабильности и прогнозируемости валютного рынка на время. Кроме того, в феврале была сформирована приемлемая в условиях войны "курсовая граница" на ближайшие 1,5-2 месяца: курс наличного доллара будет находиться в пределах 39,5-41 грн/доллар (колебания не будут критическими)", – объяснил эксперт.

Он признает: военные обстоятельства в марте могут опосредственно давить на курс. Тем не менее, валютный рынок уже наработал определенную устойчивость к стрессам, обусловленным войной. В связи с чем по всем признакам,в марте "курсовые границы наличного доллара будут постоянными – в 39,5-41 грн".

Какой курс 2 марта

По состоянию на утро 2 марта, банки установили курс доллара на уровне 38,5/39,2 грн (покупка/продажа), снизив на 10 коп. на продажу. На наличном рынке же американская валюта подорожала: на покупку на 15 коп. – до 38,85 грн, а на продажу – на 2 коп., до 39 грн.

Среди больших банков самый высокий курс на покупку установил Укрэксимбанк – 38,6 грн. Самый низкий – Универсал Банк, 38,7 грн.

Дороже всего продает валюту Ощадбанк – по 39,75 грн. Дешевле всего – ПриватБанк, 38,9 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется. При этом он отметил: фиксация курса позитивно повлияла на экономику Украины во время войны. Ведь без этого, по его словам, прошлогодняя инфляция составляла бы около 34% вместо 26,6%.

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