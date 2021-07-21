Байден и Меркель запустят "Северный поток-2", Украине придумали компенсацию: WSJ раскрыл детали сделки

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель уже разработали и утвердили соглашение о запуске "Северного потока-2". США снимут свои санкции, российский газопровод начнет поставлять голубое топливо в обход Украины, но взамен предложат компенсации.

Как сообщает журнал The Wall Street Journal, о подписанном соглашении сообщат уже в ближайшие дни. Ранее в Киев прилетел представитель Госдепа, чтобы проинформировать президента Украины Владимира Зеленского об условиях. Украина получит:

100 млн долларов (по 50 млн от США и Германии) для инвестиций в украинскую инфраструктуру зеленых технологий, включая возобновляемые источники энергии и смежные отрасли;

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Берлин и Вашингтон также попытаются обеспечить, чтобы Украина продолжала получать около 3 млрд долларов в виде ежегодных транзитных сборов от РФ, но только до 2024 года;

также страны обязались гарантировать, чтобы Россия не использовала энергетику в качестве инструмента для давления (как, не известно).

Важно также, что норму, согласно которой после обострения агрессии России против Украины или других стран, "Северный поток-2" могли бы отключать, Германия не поддержала. Ее в соглашении нет.

"Для России сделка между США и Германией означает, что она сможет удвоить объем природного газа, экспортируемого напрямую в Германию по трубопроводу по дну Балтийского моря, в обход существующего маршрута через Украину", – говорится в публикации.

Напомним, президент Байден принял решение пойти на уступки Германии и России и отказался вводить санкции против оператора "Северного потока-2". Это фактически может позволить достроить и запустить газопровод.

Разные позиции по поводу газопровода есть и в Германии. К примеру, "зеленые", которые после новых выборов могут получить большое представительство в немецком парламенте, выступают категорически против нового проекта.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, запуск "Северного потока-2" приведет к тому, что Украина может со временем полностью лишиться статуса страны-транзитера газа. В таком случае Россия не только перестанет платить за доставку голубого топлива, но больше не будет зависимой от украинской газотранспортной системы.