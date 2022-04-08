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Австрия отменила все ограничения для украинских перевозчиков

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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Австрия отменила все ограничения для украинских перевозчиков

Австрия отменила все ограничения для украинских перевозчиков. Таким образом, все грузовые перевозки по территории этой страны они смогут будет осуществлять без получения каких-либо разрешений.

Об этом у себя в Facebook сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем. Он подчеркнул: с учетом такого же решения Словакии, украинские перевозчики получили беспрепятственный "грузовой" путь в одну из ключевых стран ЕС – Италию.

"Давно вели переговоры и теперь уже можно объявить результат. Еще одна страна Европейского союза сняла все ограничения для украинских перевозчиков. Теперь все грузовые перевозки по территории Австрии можно будет осуществлять без каких-либо разрешений", – говорится в сообщении.

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При этом Найем подчеркнул: в текущее время Украина ведет переговоры с другими странами Европы об упрощении работы для украинских перевозчиков. Причем как с членами ЕС, так и с теми, кто в него не входит.

В текущее время ряд стран упростили свои требования для украинских перевозчиков. В частности, все разрешительные документы для перевозчиков из Украины уже отменили:

  • Австрия;

  • Словакия;

  • Румыния;

  • Турция;

  • Эстония;

  • Латвия;

  • Литва;

  • Грузия;

  • Болгария;

  • Венгрия;

  • Италия;

  • Дания.

Некоторые разрешительные документы (например, транзитные и/или для гуманитарных грузов) отменили:

  • Нидерланды;

  • Германия;

  • Чехия;

  • Польша;

  • Словения;

  • Молдова.

Страны упростили свои требования для украинских перевозчиков

Как сообщал OBOZREVATEL, в транспортной сфере Европа помогает не только перевозчикам, но и беженцам. Так, украинцам в 4 странах ЕС разрешили бесплатно ездить по платным дорогам.

Также в Европе беженцам разрешается бесплатно пользоваться поездами. В разных странах действуют разные правила и ограничения, но в целом послабления ввели 10 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, Италия, Испания, Нидерланды, Германия и Польша.

АвстрияМинистерство инфраструктурыМустафа Найем