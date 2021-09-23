Может повториться 2008 год: почему мир оказался на грани масштабного кризиса и чего ждать Украине

Мир оказался на грани масштабного экономического кризиса. Крупнейший китайский застройщик Evergrande – в шаге от банкротства. Компания накопила 300 млрд долларов (два ВВП Украины) долгов и заявила, что не может их выплатить. Evergrande – столь крупная компания, что угроза ее дефолта может распространиться и на другие рынки. Китайского девелопера сравнивают с Lehman Brothers, банкротство которой стало отправной точкой коллапса 2008-го.

Почему мир оказался на пороге очередного обвала экономики и чего ждать от него Украине – узнавал OBOZREVATEL.

Экономический кризис – это не то явление, которое можно точно предсказать. Потому эксперты весьма сдержаны в прогнозах и не дают гарантий, что он наверняка будет. Но в то же время, сейчас его риск действительно очень высокий.

Возможное банкротство китайского застройщика – это следствие инфляционных процессов, рассказывает экономист Алексей Кущ.

Видео дня

"По всему миру промышленная инфляция в 3-4 раза превышает среднее значение потребительской инфляции. Значит, стоимость факторов производства растет быстрее, чем стоимость готовой продукции. Из-за этого не только утрачиваются стимулы к производству товаров, но и блокируется сам производственный процесс".

Evergrande, по словам Куща, именно сейчас оказалась на гране банкротства как раз из-за подорожания сырья – строительных материалов. Но проблемы в Evergrande накапливались уже давно, рассказывает руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший и.о. министра экономики (2020) Павел Кухта. По его словам, последние 15 лет китайская экономика в целом растет как финансовая пирамида, где постоянно берут в долг на покупку недвижимости. А компания Evergrande – яркий экземпляр этой пирамиды.

"Она одновременно продает недвижимость и инвестиционные продукты, как банк, – говорит Кухта. – Фактически компания берет деньги у людей, вкладывает в строительство недвижимости, продает недвижимость, недвижимость растет в цене, компания опять берет деньги у людей и опять строит. Это идет по кругу, как МММ. И сейчас этот МММ на грани того, чтобы "лопнуть".

По словам Кухты, если Evergrande объявит о банкротстве, а за ней и остальные китайские девелоперы, эта система начнет обваливаться, как карточный домик, что ударит по всей мировой экономике. Но в то же время, пока ситуацию можно предотвратить. Власть КНР еще может влить деньги в предприятие и избежать банкротства. Какой именно сценарий выберут в Китае – прогнозировать сложно.

"В случае Китая вопрос в том, захочет ли он поддержать компанию, или же он просто выводит их с рынка и таким образом очищает строительную отрасль, – говорит директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. – Китай может, условно говоря, подержать ситуацию 2-3 недели, пока обесценятся активы, и скупить их. Китай – это тоталитарная страна. Государственное вмешательство здесь слишком сильное".

В случае любого кризиса инвесторы выходят из рисковых активов, развивающихся стран. Потому для Украины в целом могут подорожать деньги, которые мы занимаем. А значит, возникнут проблемы с исполнением бюджета.

"Исполнение нашего бюджета зависит от того, можем ли мы выйти на внешние рынки и приобщить деньги, – говорит Кухта. – Как только не можем, нам или очень сильно нужна помощь МВФ, или даже МВФ нам не хватает. Бизнес также зависит от доступа к тем финансовым ресурсам. Когда же доступ сокращается – инвестиции останавливаются".

Заметно по Украине ударит и падение сырьевых рынков, которое может вызвать кризис. Наша страна достаточно зависима от сырья. Большую долю прибыли мы получаем от экспорта металлов, которые реализуем, в том числе, и на китайском рынке. Цены на металлы уже существенно упали, а в случае кризиса могут обвалиться еще больше.

"В 2022-м году "сырьевой фарт" Зеленского может закончиться, – говорит Кущ. – В таком случае это отразится на макрофинансовой стабильности, прежде всего, на курсе гривни. Глубокой девальвации мы не ожидаем, но гривня может быть не такой стабильной, как она была"

Падение гривни может традиционно повлечь за собой рост цен, особенно на импортные товары.

Но далеко не всему сырью угрожает кризис. К примеру, аграрный сектор может его не особо почувствовать. "Сейчас во многих аграрных странах неурожай, по разным причинам, – говорит Несходовский. – У нас же неплохой урожай зерна. Потому, если даже металл будет приносить меньше, остается неплохая ситуация в агросекторе".

Также, по словам Несходовского, частично от кризиса мы можем даже выиграть, ведь в случае обвала сырьевых рынков должны упасть цены на нефть и газ. Кризис в Китае приведет к уменьшению потребления газа, а значит, сжиженный газ с азиатского рынка может пойти в Европу, утверждает эксперт.

Правда, Кухта придерживается другого мнения. По его словам, цены на газ в Европе падать не будут, ведь они искусственно удерживаются "Газпромом". Потому стоимость газа только углубит возможный кризис для европейских стран.

Никто из нас не может повлиять на кризис, но каждый может создать лично для себя необходимые условия, чтобы легче пережить возможные сложные времена. В частности, чтобы кризис не застал вас врасплох, эксперты советуют уже сейчас:

создавать финансовую подушку хотя бы на несколько месяцев;

хранить большинство сбережений в твердой валюте;

не брать потребительских кредитов, особенно в валюте;

гасить те кредиты, которые уже взяли;

повременить с большими покупками;

следить за новостями.

Все наши эксперты сходятся во мнении – предугадать кризис невозможно. Но есть своеобразные пиковые периоды, когда риск наступления кризиса очень большой. Сейчас – один из именно таких моментов. Но никто не может сказать точно, когда ждать кризиса: осенью, до конца года, в 2022-м или же он и вовсе не наступит. Поэтому паниковать заранее не стоит. Но вот задуматься о финансовой подушке уже следовало бы.