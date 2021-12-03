Активы чиновников Кабмина и 'Гарпока' могут арестовать из-за блокирования 'зеленых' денег ЕС

Члены Кабинета министров и должностные лица ГП "Гарантированный покупатель" могут быть лишены свободы за подтверждение факта тяжких преступлений, которые стали результатом остановки выплат средств от "зеленых" еврооблигаций и дискриминации отдельных производителей в вопросе оплаты накопленных долгов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо лондонской юридической фирмы BCL Solicitors, которая защищает интересы компании "ДТЭК ВИЭ".

"Английские юристы "ДТЭК ВИЭ" считают, что в действиях должностных лиц "Гарантированного покупателя" и членов Кабинета Министров Украины имеются признаки преступлений по праву Англии", - говорится в письме.

В частности, фирма направила письмо в "Гарантированный покупатель", Кабмин, "Укрэнерго", Министерство энергетики и Офис президента, в котором сообщила о наличии признаков состава преступления по английскому праву в действиях лиц, ответственных за решение и поведение "Гарантированного покупателя" (в том числе, Вадима Улиды), членов Кабмина.

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Как говорится, речь идет о таких преступлениях: завладение преступным имуществом (ст. 329 Закона о преступных доходах 2002 года); отмывание денег (ст. 328 Закона о преступных доходах 2002 г.); ложное или обманчивое заявление (ст. 89 Закона о финансовых услугах 2012 года); мошенничество путем ложного представления (ст. 2 Закона о мошенничестве 2006 г.); мошенничество путем злоупотребления служебным положением (ст. 4 Закона о мошенничестве 2006 г.).

"Приведенные преступления тяжкие, по которым предусмотрено наказание в виде значительных сроков лишения свободы", - подчеркивают юристы.

По английскому праву преступления, связанные с отмыванием денег и предусмотренные Законом о преступных доходах 2002 года, обладают экстерриториальным действием - то есть будут применяться к поведению, которое имеет место в Украине, даже если в Англии не было совершено никаких действий, составляющих состав преступления. В то же время, по мнению английских адвокатов, каждое из упомянутых преступлений, учитывая фактические обстоятельства, может расследоваться правоохранительными органами Англии.

"В том случае, если "Гарантированный покупатель" немедленно не произведет оплату 3,04 млрд грн в пользу "ДТЭК ВИЭ", английские адвокаты ДТЭК обратятся в Городскую полицию Лондона, Управление финансового контроля Соединенного Королевства (Financial Conduct Authority) и Управление по вопросам серьезного мошенничества Соединенного Королевства (Serious Fraud Office) для расследования приведенных преступлений и привлечения виновных к ответственности", - отмечается в письме.

Также сообщается, что с начала расследования активы всех лиц, действия которых будут расследоваться могут быть арестованы, при этом примененные правоохранительными органами Англии аресты и ограничения оказывают международное действие.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.