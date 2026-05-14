'Вся страна превратится в сплошной базар': Филатов раскритиковал законопроект о запрете сноса киосков

Во время заседания Конгресса местных и региональных властей 13 мая рассмотрели законодательную инициативу, которая предусматривает запрет органам местного самоуправления демонтировать незаконно установленные киоски.

Городской голова Днепра Борис Филатов резко раскритиковал этот проект, заявив, что он может вызвать новую волну хаотичного размещения МАФов в городах.

По словам мэра, многолетняя работа по благоустройству городского пространства может быть сведена на нет. Он подчеркнул, что речь часто идет не о малом бизнесе, а о дельцах, которые оформляют торговые точки на подставных лиц и массово устанавливают киоски на улицах.

Филатов привел пример Днепра: в 2015 году, по его данным, количество МАФов выросло с 2 до 6 тысяч. По его мнению, этот законопроект может не только вернуть старые проблемы городам, но и распространить их по всей стране.

Мэр также иронично обратился к авторам инициативы – Галине Третьяковой, Марьяне Безуглой, Анатолию Остапенко, Андрею Клочко и Никите Потураеву, предложив им сначала разрешить установку таких объектов возле собственных домов.

Глава Днепра убежден, что в случае принятия документа общины могут потерять действенный механизм контроля за городским пространством, а украинские города снова рискуют столкнуться с бесконтрольным разрастанием МАФов.