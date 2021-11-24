В Днепре жители дома обнаружили непрошенную гостью: метровая змея поселилась на кухне. Фото

В Днепре в одну из квартир на Петрозаводской улице Амур-Нижнеднепровского района заползла змея. Владельцам помещения пришлось вызвать спасателей.

Инцидент произошел 22 ноября около 23 часов вечера, сообщили в пресс-центре Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Как рассказали в ГСЧС, пресмыкающийся расположился на кухне квартиры, в одном из ящиков.

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Его длина достигала примерно одного метра. Представителям службы удалось с помощью специального инструмента поймать змею. Ее выпустили на свободу за городом.

Как отметили спасатели, к "спецоперации" были привлечены четыре человека и одна единица техники.

Напомним: летом 2021 года на Львовщине в поселке Славское двое людей попали в реанимацию после укусов гадюки карпатской. Змея, сыворотки против яда которой в Украине нет, напала на женщин в их собственных дворах.

Местные жители пожаловались, что в этом горном районе пресмыкающихся можно встретить где угодно.

А в одном из районов Киева змея сбежала из квартиры хозяев на улицу и спряталась в припаркованной машине службы такси. Чтобы вернуть пресмыкающиеся хозяевам пришлось частично разобрать автомобиль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре столицы женщина нашла мертвого крокодила. Подумав, что это игрушка она положила его на пенек возле клумбы в качестве декорации.