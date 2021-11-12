В центре Киева нашли крокодила: стали известны подробности. Видео

В центре Киева женщина нашла мертвого крокодила. Подумав, что это игрушка она положила его на пенек возле клумбы в качестве декорации.

Об этом сообщил ТСН. Кто был хозяином рептилии и почему выбросил ее на улицу, не известно (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Мертвого крокодила киевлянка обнаружила на газоне во время прогулки со своей собакой. Она решила, что кто-то просто выбросил игрушку и положила ее на пенек. В тоже время некоторые прохожие все же догадались, что перед ними мертвое животное.

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Они предположили, что кто-то из местных жителей держал рептилию у себя дома, но она скончалась.

Прибывший на место зоолог определил, что скорее всего это был гладколобый кайман. По его словам, крокодил болел – на тельце обнаружился гибок, но его хозяева пытались лечить его.

В сети можно купить таких рептилий – в частности, кайман крокодиловый стоит 750 евро. Мертвое животное зоолог забрал в ветеринарную клинику, где оно станет научным материалом для студентов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в одном из районов Киева змея сбежала из квартиры хозяев на улицу и спряталась в припаркованной машине службы такси. Чтобы вернуть пресмыкающиеся хозяевам пришлось частично разобрать автомобиль.