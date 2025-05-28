В Днепре разрабатывают детали первого безбарьерного маршрута в рамках флагманского проекта 'Движение без барьеров'

Днепр стал одним из 15 городов Украины, где реализуется флагманский общенациональный проект "Движение без барьеров". Его цель – создать комфортные маршруты в городах и громадах, доступные для всех, кто сталкивается с ограничениями в передвижении: людей с инвалидностью, родителей с маленькими детьми, людей пожилого возраста, раненых военных и других граждан.

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Где будет находиться первый безбарьерный маршрут

Уже в 2025 году в Днепре появится первый безбарьерный маршрут – от площади Соборной через проспект Дмитрия Яворницкого до железнодорожного вокзала. Он будет учитывать потребности тех, кто сталкивается с физическими или сенсорными барьерами в городском пространстве.

Реализация проекта происходит в сотрудничестве городских властей с социально ответственным бизнесом. Параллельно в городе маркируют имеющиеся барьеры, которые будут устранены при обустройстве маршрута.

Недавно в районе Исторического музея состоялось первое выездное совещание с участием главного архитектора города Дмитрия Волика и представителей департамента благоустройства и инфраструктуры горсовета. Уже в ближайшее время здесь начнутся работы.

С чего начнется обустройство безбарьерного маршрута

Главный архитектор Днепра Дмитрий Волик сообщил, что в первую очередь планируется проработать тротуарную часть вдоль проспекта Дмитрия Яворницкого. По его словам, сложность работ обусловлена особенностями рельефа, в частности участком, где сквер Ивана Старого прилегает к тротуару.

"Мы понимаем, что общая планировочная структура не будет меняться, однако нынешние решения не обеспечивают комфортного передвижения для людей с инвалидностью. Поэтому ситуация действительно непростая – нужно правильно адаптировать покрытие в тех зонах, где оно выложено крупногабаритной бетонной плиткой. Часть мощения придется заменить, кроме того, необходимо предусмотреть обустройство пандусов вместо лестниц. Именно поэтому мы сейчас и нарабатываем принципиальные проектные решения, которые в дальнейшем будут в проектной документации", – отметил Волик.

По его словам, работы начнутся с обустройства тротуаров. Сквер Ивана Старого еще требует детальной проработки архитектурных решений и согласования объемов работ.

Когда в городе начали внедрять принципы доступной среды

Как подчеркнул директор департамента благоустройства и инфраструктуры Алексей Самилик, в городе системно внедряют доступность с 2005 года, когда начали реконструкцию Сичеславской набережной.

"Сегодня все работы по благоустройству в Днепре мы прежде всего ориентируем на доступность – для маломобильных групп, для родителей с колясками, для всех пешеходов. Это не новая инициатива: еще с 2005 года, когда начали реконструировать Сичеславскую набережную, мы постепенно начали внедрять элементы безбарьерности. Сначала – минимально, например, понижали бордюры. А сейчас все происходит согласно действующим нормам и каждый ремонт в городе – это обязательно обеспечение свободного, безопасного прохода", – сказал Алексей Самилик.

Он добавил, что ранее акцент в благоустройстве делали на расширение дорог для автомобилей, зато сейчас приоритет - удобство и безопасность пешеходов и велосипедистов.

О важности таких изменений рассказала и жительница города Лариса:

"С детской коляской удобно только там, где есть пандусы. Если их нет – ищем другой путь. Поэтому, конечно, наличие пандусов очень важно. Не будешь же каждый раз вынимать ребенка из коляски. Хорошо, что за это взялись – обустраивают безбарьерность, конечно, это важно".

Справка

Проект "Движение без барьеров" реализуется Министерством развития громад и территорий в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской "Без барьеров". Он охватывает 15 пилотных громад: Киев, Одессу, Днепр, Житомир, Тернополь, Львов, Ровно, Черновцы, Полтаву, Винницу, Славутич, Кропивницкий, Бучу, Опошню и Калуш. Исполнительный партнер – ОО "Безбарьерность". Проект предусматривает обустройство безопасных переходов, удобных тротуаров, доступных входов в здания, навигации, тактильных элементов и доступных объектов повседневного пользования.