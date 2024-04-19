В Днепре объявлен траур по погибшим в результате удара россиян по жилому дому

Утром 19 апреля россияне обстреляли Днепр. Ракета типа Х-22, предназначенная для поражения авианосцев, попала в многоподъездный жилой дом на Вокзальной площади. Число жертв может возрасти. Распоряжением городского головы завтра в Днепре объявлен траур.

"В последний раз Х-22 попала в огромное здание на Победе, 118, а также по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге. Так или иначе, использовать такие ракеты для обстрелов городов и жилой застройки – это сознательное военное преступление. Буквально чудо, что количество жертв не измеряется десятками, как когда они убили в Днепре 46 человек, а сравнительно невелико", – отметил мэр Борис Филатов.

С утра на месте удара работают все службы. Из-за атаки повреждены также несколько многоквартирных домов, школа и два детсада.