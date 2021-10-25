В Днепре начали раскопки для поиска павших солдат Второй мировой войны

После Второй мировой войны на территории Днепра осталось немало единичных и братских неустановленных захоронений. Чтобы увековечить память павших защитников, их останки надо найти, идентифицировать и перезахоронить.

Сейчас в АНД районе, на территории бывшего Ломовского плацдарма, продолжаются раскопки. Во время ожесточенных боев здесь погибло немало бойцов.

Руководитель поисковой организации "Поиск-Днепр" Андрей Бижко отмечает: разработку территории бывшего плацдарма начали еще в 2015 году – с Подгороднянского направления. Старту раскопок непосредственно на месте бывшего плацдарма предшествовали также длительные поисковые работы. Сейчас удалось найти останки трех солдат, а также некоторые их вещи.

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"Мы проводим работы по поиску именно без вести пропавших воинов. Тех, кто погиб в бою и кого в то время не смогли вытянуть с поля боя. Наши поисковые работы базируются на международных принципах. Как это делает Красный Крест на территориях бывших боевых действий. Есть методика – с археологией, поисковой деятельностью. Если есть идентификаторы, указывающие на личность погибшего, их передают в государственные службы (криминалистические лаборатории)", – рассказал Андрей Бижко.

Скорее всего, большинство погибших здесь в 1941 году были добровольцами и теми, кого призвали с территории всей Украины и Днепропетровской области в частности. Поисковики отмечают, что сотрудничают также с местными жителями, ведь здесь до сих пор живут те, чье детство пришлось на события Второй мировой.

"На этих территориях расположены не только останки, но и снаряды. Поэтому эти места требуют осторожного исследования специалистами. Здесь нет того, что интересует "черных" археологов. Здесь можно найти непосредственное свидетельство войны. Эти раскопки очень важны", – сообщила Надежда Лиштва, начальница управления по вопросам охраны культурного наследия Днепровского городского совета.

Мэр Днепра Борис Филатов поблагодарил поисковиков за их работу. Сейчас также рассматривают идею создания мемориального кладбища на территории АНД района, где похоронят найденные останки защитников.

"До того момента, пока последний солдат не найдет покоя, война будет продолжаться. АНД район действительно важен в этом вопросе, ведь чуть ли не в каждом дворе здесь есть своя отдельная история. Люди хранят эти истории. Во время интенсивных боевых действий, происходивших здесь, многие наши бойцы не были перезахоронены. Они были или прикопаны в огородах, или где придется – без воинских почестей. Мы располагаем информацией о возможных местах захоронений. Поиски будут продолжаться", – сказал Борис Филатов.