В Днепре благотворительный фонд в сотрудничестве с мэрией передал защитникам очередную партию самых современных РЭБов

От Днепра защитники получили очередную помощь. Речь идет о семи средствах радиоэлектронной борьбы "Зонтик". В этот раз РЭБы последней модели приобрел и передал военным благотворительный фонд "Синергия Д" в сотрудничестве с городским советом. Общая стоимость переданного – 3,5 млн. грн.

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"Сегодня благотворительный фонд "Синергия Д", основанный семьей Дитятковских, передал очередную партию РЭБов нашим ВСУ. Они необходимы для защиты наших защитников, защищающих страну, всех нас. И мы очень благодарны им за это. Наш фонд уже не в первый раз помогает военным. Ранее передали шесть РЭБов. А еще грузовики, пикапы, дроновые ружья и т.д. Делаем это в сотрудничестве с мэрией. Мэр Борис Филатов вдохновляет всех, кто имеет возможность, помогать защитникам. Верим в ВСУ, поддерживаем и помогаем!" – подчеркнула основательница благотворительного фонда "Синергия Д", профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины, главная аллергологиня страны, советница министра здравоохранения по вопросам аллергологии Евгения Дитятковская.

Это очередное сотрудничество с благотворительным фондом "Синергия Д" в помощи защитникам. С начала полномасштабного вторжения город на постоянной связи с военными. Мы получаем от них заявки на разную технику. В последнее время самое востребованное – это дроны и средства радиоэлектронной борьбы", – отметила исполняющая обязанности директора коммунального предприятия "Инфо-совет-Днепр" Марина Середа.

"Очень благодарны за полученные средства радиоэлектронной борьбы. Сейчас идет война дронов. Ребята на фронте нуждаются в защите от вражеских беспилотников. Поэтому РЕБы необходимы для защиты позиций, личного состава, техники. Эти РЭБы с хорошими характеристиками. Очень благодарны за помощь!" – говорит военный Андрей.