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В Днепре благотворительный фонд в сотрудничестве с мэрией передал защитникам очередную партию самых современных РЭБов

Глеб Иванов
Днепр
2 минуты
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В Днепре благотворительный фонд в сотрудничестве с мэрией передал защитникам очередную партию самых современных РЭБов

От Днепра защитники получили очередную помощь. Речь идет о семи средствах радиоэлектронной борьбы "Зонтик". В этот раз РЭБы последней модели приобрел и передал военным благотворительный фонд "Синергия Д" в сотрудничестве с городским советом. Общая стоимость переданного – 3,5 млн. грн.

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В Днепре благотворительный фонд в сотрудничестве с мэрией передал защитникам очередную партию самых современных РЭБов

"Сегодня благотворительный фонд "Синергия Д", основанный семьей Дитятковских, передал очередную партию РЭБов нашим ВСУ. Они необходимы для защиты наших защитников, защищающих страну, всех нас. И мы очень благодарны им за это. Наш фонд уже не в первый раз помогает военным. Ранее передали шесть РЭБов. А еще грузовики, пикапы, дроновые ружья и т.д. Делаем это в сотрудничестве с мэрией. Мэр Борис Филатов вдохновляет всех, кто имеет возможность, помогать защитникам. Верим в ВСУ, поддерживаем и помогаем!" – подчеркнула основательница благотворительного фонда "Синергия Д", профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины, главная аллергологиня страны, советница министра здравоохранения по вопросам аллергологии Евгения Дитятковская.

В Днепре благотворительный фонд в сотрудничестве с мэрией передал защитникам очередную партию самых современных РЭБов

Это очередное сотрудничество с благотворительным фондом "Синергия Д" в помощи защитникам. С начала полномасштабного вторжения город на постоянной связи с военными. Мы получаем от них заявки на разную технику. В последнее время самое востребованное – это дроны и средства радиоэлектронной борьбы", – отметила исполняющая обязанности директора коммунального предприятия "Инфо-совет-Днепр" Марина Середа.

В Днепре благотворительный фонд в сотрудничестве с мэрией передал защитникам очередную партию самых современных РЭБов

"Очень благодарны за полученные средства радиоэлектронной борьбы. Сейчас идет война дронов. Ребята на фронте нуждаются в защите от вражеских беспилотников. Поэтому РЕБы необходимы для защиты позиций, личного состава, техники. Эти РЭБы с хорошими характеристиками. Очень благодарны за помощь!" – говорит военный Андрей.

В Днепре благотворительный фонд в сотрудничестве с мэрией передал защитникам очередную партию самых современных РЭБов