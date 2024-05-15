Ударные дроны и техника: Силы обороны получили от Днепра новую партию оборудования почти на 16 млн грн

Днепр – лидер по обеспечению сил обороны востребованной техникой и транспортом. Город покупает все по заявкам военных и еженедельно доставляет это на фронт.

"Сегодня снова очередная выдача помощи нашим Вооруженным силам. Защитники получили новую партию мощных ударных дронов "Кажан", а также другую технику. Сумма выдачи на сегодняшний день около 16 млн грн. И уже совсем скоро планируем выдать нашим защитникам еще около 90 квадроциклов", – отметил мэр Днепра Борис Филатов.

В настоящее время вместе с БПЛА бойцы забрали ряд телевизоров, зарядные станции и компьютерное оборудование.

"Город Днепр очень хорошо нам помогает. Получали дроны – различные FPV и "языки", а также оргтехнику. Спасибо громаде, всем, кто помогает ВСУ", – говорит военнослужащий Олег.