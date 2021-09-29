СМИ заподозрили в коррупции мэра Новомосковска: на чем "зарабатывает" чиновник

Мэр Новомосковска Сергей Резник и его семья значительно улучшили свое благосостояние в течение последних двух лет. У них якобы появились квартиры, машины, ценные вещи и значительная сумма денег.

Об этом сообщает днепровское издание 49000. Отмечается, что судя по декларации за 2020 год, сразу две квартиры появились у его 14-летней дочери Николь. Это квартиры в Новомосковске — на 47,4 и 59,6 квадратных метров. В 2012 году Николь Резник (или ее тезка?) в возрасте 5 лет участвовала в конкурсе "Мини-мисс мира".

Из той же декларации СМИ сделали вывод, что сын мэра Новомосковска Дан Резник, еще будучи студентом, в 2020 году подарил матери Юлии Резник 3,8 миллиона гривен. К слову, закончил учиться в университете он в июле 2021 года.

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Напомним, в Днепровском горсовете Сергей Резник возглавлял департамент стратегического развития и инвестиций. Среди задач этого ведомства была реконструкция исторических фасадов на "красной линии", на ремонт которых в 2017-2018 годах из городского бюджета выделили почти 75 млн. грн.

В 2018 году Резника подозревали в растрате 21 миллиона гривен на обновлении фасадов. Департамент тогда расформировали, чиновником заинтересовался суд и некоторое время он даже находился в СИЗО. Чем закончилось дело, пока неизвестно, но Сергей Резник вдруг становится мэром Новомосковска в ноябре 2020 года.

И если в декларации после увольнения в 2019 году экс-чиновник указывал весьма скромное состояние: 121 тыс. грн зарплаты в горсовете, у жены Юлии заработная плата в ЧП "Баланс" в 44,7 тысяч гривен и доход с предпринимательской деятельности на сумму в чуть менее миллиона. При этом, у семейства никаких сбережений якобы не было и имелись два кредита в "Приватбанке" на общую сумму в 343 тысячи гривен. Одна машина Toyota Camry 2018 года выпуска.

То уже в 2020 году, по информации издания, у Резников наличными хранится 4,1 миллион гривен, 242 тысячи долларов. Более двух миллионов якобы заработала за год супруга мэра Новомосковска Юлия.

Сам Сергей Резник до избрания городским головой успел получить в различных компаниях почти миллион гривен, утверждают СМИ. Также семейство обзавелось якобы новенькой Toyota CHR 2019 года, не прочь похвастаться мэр и часами Omega за 100 тысяч гривен.