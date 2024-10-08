Мобильно, быстро и безопасно: Днепр предоставил военным большие пневмокаркасные палатки со всем необходимым

Днепр продолжает системно поддерживать Силы обороны и закупает оборудование, заказываемое самими бойцами. В настоящее время от города военные получают 10 крупных пневмокаркасных модульных палаток.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"Это был такой особый заказ – в отличие от последних раз, когда мы, как всегда, покупали дроны, РЭБы, автомобили, квадроциклы. Но мы его выполнили. Так что ребята очень довольны. И дальше мы будем сотрудничать. Ведь Днепр, как всегда, будет первым в направлении помощи Вооруженным Силам Украины", – отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Палаточные конструкции легко развернуть где угодно – на это нужно до 20 минут. Благодаря воздухонепроницаемой ткани их можно использовать вне зависимости от погодных условий. В комплекте также подготовлены кровати, насосы и светильники.

"Очень большое спасибо городскому голове, общине Днепра, с которыми мы работаем и воюем с 2014-го года бок о бок. Всегда мы уверены в них и рады видеть их. Всегда помощь, поддержка, обеспечение. Всегда решаем все вопросы очень быстро. Поэтому, думаю, это будет очередной вклад в повышение мобильности и наше обеспечение", – подчеркнул командующий Армейской авиацией Командование Сухопутных войск ВСУ Павел Бардаков.