'Мне есть с чем сравнивать, здесь уделяют гораздо больше внимания': военный рассказал о реабилитационном центре в Днепре

Антону 31 год. В 2023-м он был мобилизован в ряды ВСУ. Вскоре после этого получил травму во время тренировок на учебном полигоне. Из-за неудавшегося скачка на полосе препятствий травмировал колено и не мог ходить, ведь чувствовал острую боль. Антон перенес две операции. В настоящее время проводится лечение в реабилитационном центре Днепра.

"Перед тем, как попасть сюда, прошел курс реабилитации в Кривом Роге. Если сравнивать, то в Днепре каждому пациенту больше внимания уделяют, у каждого больного есть свой реабилитолог. Мне здесь больше нравится. Делаю упражнения на восстановление мышц, чтобы вернуть их тонус, подвижность. Также работаем над увеличением силы. Прогресс есть, я его ощущаю. После завершения лечения планирую вернуться к собратьям", – рассказал военный Антон.

В реабилитационном центре Днепра с каждым пациентом работает мультидисциплинарная команда. Она состоит из врачей физической реабилитации, физических терапевтов, эрготерапевтов, логопедов и психологов. Для каждого больного разрабатывается индивидуальная программа лечения с учетом особенностей пациента.

"С Антоном мы занимаемся каждый день. Занятия длятся в среднем час. Также пациент обязательно следует домашней программе реабилитации. Основные упражнения, которые мы выполняем, увеличивают выносливость мышц. Среди основных достижений – Антон может сам сходить в магазин. Раньше он чувствовал боль в 8 из 10 баллов. Сейчас снизилось до 3 баллов. Пациент уже стал гораздо самостоятельнее, но мы должны продолжать занятия, чтобы повысить выносливость Антона", – поделился Вячеслав, физический терапевт.