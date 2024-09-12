Мэр Днепра Филатов и руководитель ОВА Лисак поздравили олимпийцев и паралимпийцев

12 сентября участников и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр в этом году вместе с тренерами пригласили в Днепропетровскую ОВА, чтобы отметить их спортивные достижения и пообщаться в неформальной атмосфере.

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Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и мэр Днепра Борис Филатов поздравили спортсменов с достижениями. Об этом сообщил Днепровский городской совет.

"Вы точно для нас всех победители и чемпионы. Отдельно хочется поблагодарить тех, кто выходил на пьедестал почета, и ради кого поднимался флаг нашей страны. Тем, ради кого играл гимн Украины, и наш враг стоял и ждал, когда наш гимн закончится. И так и дальше будет", — сказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Мэр Борис Филатов присоединился к поздравлениям видеосвязью, ведь возвращается в город после плодотворной заграничной командировки, во время которой Днепру удалось укрепить взаимодействие с иностранными партнерами в Германии, Норвегии и Италии.

"Каждое призовое место умножает славу нашей страны и напоминает миру, что, несмотря на все сложности и вызовы войны, Украина устойчива и несокрушима. Так же ценны ваши личные победы. Достижения, за которыми стоят упорная работа, дисциплина и упорство. Это вдохновляет всю территориальную общину. Днепр гордится каждым и каждым из вас. Всеми, кто идет к своей цели и доказывает всем, особенно стране-агрессорке, что жизнь непреодолима", — подчеркнул Борис Филатов.

Также в онлайн формате к встрече присоединился еще ряд спортсменов.

Пловец Олимпийской сборной Александр Желтяков в спорте с шести месяцев своей жизни — родился в семье тренеров по плаванию. Профессионально молодой человек начал тренироваться с 6 лет. За двенадцать лет спортивную карьеру получил звание чемпиона Европы и мира среди юниоров и чемпиона Европы среди взрослых. Теперь же принял участие в своей первой Олимпиаде.

"Победа для любого спортсмена – это то, над чем он работает. Для меня победа на соревнованиях – это не только над собой победа. Я все равно делаю то, что мне нравится и главное — это удовольствие", — говорит 18-летний пловец.