Дроны, тепловизоры и рации: Днепр доставил военным очередную крупную партию техники

Днепр продолжает снабжать украинских бойцов техникой и оснащением и остается лидером страны в помощи армии. В настоящее время дежурная партия отправляется на передовую – это около сотни единиц самого необходимого. В первую очередь дроны, тепловизоры и рации.

"Оно нам очень нужно – для выполнения задач. Это элементы нашей системы связи, и их очень не хватает. А выполнять задачи нужно – и в нашем звене управления, в звене бригад ТрО, которые на нуле", – сказал военный Евгений.

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Кроме того, защитникам предоставили заказанную ими компьютеру технику и антенны-усилители.

Всего за период полномасштабной агрессии Днепр потратил на нужды обороны и обороноспособность города около 3,5 млрд. грн. Мэр Борис Филатов подчеркнул: город и дальше будет делать все для помощи армейцам на передовой.

"Сейчас, как и еженедельно, мы оказываем помощь нашим защитникам на несколько миллионов гривен. Это разное оборудование. И дальше продолжаем работать", – сказал Филатов.