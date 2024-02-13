Днепр приходит в себя от массированной атаки дронами: в ближайшее время возобновят водо- и теплоснабжение

В результате ночной атаки дронами по Днепру около 400 домов остались без отопления. 224 из них обслуживают коммунальные предприятия. Еще 100 домов, оставшихся без тепла – ОСМД и ЖСК. 50 – обслуживают частные компании.

"По предварительной информации, если все будет хорошо, то завтра к вечеру в дома начнут возвращать тепло", – отметил директор департамента жилищного хозяйства ГТР Сергей Файфер.

Коммунальщики следят за температурным режимом, и если температура будет критически понижена – придется слить систему.

"Мы надеемся на оперативную работу сотрудников одного из предприятий Днепра, но хотим, чтобы все управляющие заранее подготовились к разным сценариям" – прокомментировал начальник организационного отдела департамента по самоорганизации населения ГМР Владислав Макарец.

Относительно водоснабжения. 310 домов без воды. 160 – обслуживают КП. 100 – ОСМД и ЖСК, 50 – частные компании.

"Вернуть воду в дома планируют к завтрашнему утру", - отметил директор департамента жилищного хозяйства ГТР Сергей Файфер.

Сейчас люди могут набирать воду в колонках. Их расположение есть на карте.

Также работают два пункта раздачи воды по адресу ул. Леонида Каденюка, 11-А (в районе ДК "Энергетик") и по ул. Карагандинская, 7-А

Без отопления и воды осталось три медучреждения. Один из них – стационар. Пациентов эвакуируют в другие больницы.

"Мы заботимся о наших пациентах и наших медицинских работниках, поэтому было решено перевести их всех в другие больницы, а некоторых пациентов на амбулаторное лечение под полный контроль наших медицинских работников. В стационаре находилось 105 пациентов. 53 человека переведены на амбулаторное лечение, 52 - в другие учреждения здравоохранения. Остальные пациенты будут переведены до конца дня", – прокомментировала заместитель директора департамента здравоохранения населения ДМР Александра Бодня.

Также 5 школ и 1 детский сад переведены на дистанционное обучение.

"Это около трех тысяч детей. Конечно, мы на связи с родителями, и как только возобновят отопление и водоснабжение, дети вернутся на смешанную форму обучения. Об этом решении родители узнают прежде всего от классных руководителей и руководства учебного заведения. Также актуальную информацию мы опубликуем на страницах нашего департамента https://t.me/humpolitic", – сообщила заместитель начальника управления образования департамента гуманитарной политики ГТР Светлана Клявченко.

В городе работают Пункты несокрушимости. Их около сотни. Расположение ближайшего можно посмотреть через приложение "Действие".