Украинцам решили бесплатно раздать арбузы: в чем причина щедрости

В Днепре местным жителям бесплатно раздавали арбузы. Огромная фура была опустошена за короткое время.

Видео с раздачей арбузов выложили в Facebook-группе "12 квартал Днепра". На кадрах видно, что возле машины образовалась группа людей, которые живо брали ягоды даром.

В комментариях люди писали, что предлагали деньги за арбузы, но фермеры отказывались. Также пользователи отмечали, что арбузы можно было раздать детсады и школы, но для этого нужны справки и проведение тендеров, так что проще арбузы просто выбросить.

Видео дня

Отметим, что в Херсонской области фермеры выбрасывали арбузы или оставляли их на полях несобранными из-за большого урожая. Несмотря на низку цену, распродать их не удалось. Феремеры рассказывали, что даже с небольшого поля получалось собрать 1,5 тонны арбузов. Урожай в этом году в три раза больше, чем обычно.

Ранее в Херсонской области местные фермеры продавали арбузы по цене от 70 коп. до 1 грн. Однако несмотря на такую низку цену, покупателей практически не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые нашли дикого предка арбуза и рассказали его историю.