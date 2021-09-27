Херсонские фермеры выбрасывают арбузы из-за небывалого урожая. Видео

В Херсонской области фермеры выбрасывают арбузы или оставляют их на полях несобранными из-за большого урожая. Несмотря на низку цену, распродать их не удается.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Оставленный урожай перепашут (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В сюжете отмечается, что даже с небольшого поля получалось собрать 1,5 тонны арбузов. Урожай в этом году в три раза больше, чем обычно.

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Некоторые фермеры выбрасывают нераспроданный товар, а некоторые и вовсе оставляют их на полях, даже не собирая. Сотни тысяч оставленного урожая намерены перепахать вместе с землей.

Подчеркивается, что даже при цене в 50 копеек за килограмм арбузы не раскупают.

"Продавали пять дней, никто не купил", – пожаловался один из фермеров, который высыпал урожай на свой огород.

Как сообщал OBOZREVATEL, в большинстве супермаркетов Киева еще в августе упали цены на арбузы до 2,9 – 5,9 грн.