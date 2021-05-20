Под Днепром нашли украинский "Стоунхендж": захоронение датируется бронзовым веком. Фото

В селе Новоалександровка Днепропетровской области археологи нашли почти восьмиметровый курган бронзового века, в котором хоронили своих умерших индоарийские племена. Кромлех на его месте уже прозвали местным "Стоунхенджем".

Несколько дней назад об этом написал в Facebook Александр Коломийцев, который работает в Службе автомобильных дорог в области. Новость быстро получила огласку, подробнее о находке рассказал начальник экспедиции охранной археологической службы Украины Дмитрий Тесленко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что раскопки в этом районе начались еще в начале апреля и подобных могил здесь обнаружили уже около десяти – от эпохи бронзы, скифов и до средневековья. Указанный курган появился примерно пять тысяч лет назад. Специалисты подчеркивают, что древнее захоронение достигает 7,5 метра в высоту и 5-ти в ширину, а строили его почти тысячу лет.

Через неделю после начала раскопок археологи обнаружили скелеты в 11-ти старинных захоронениях бронзовой эпохи, разбитые кувшины и каменные глыбы. Предполагают, в этом холме хоронили вождей и шаманов.

"Курган символизирует очень большой объем трудовых затрат на его строительство. Это означает, что человек, захоронение которого связано с этим, имел достаточно высокое уважение в тогдашнем обществе. И поэтому его соплеменники выразили все уважение к нему через расходы на строительство погребального комплекса", – объяснил Тесленко.

Отмечается, шо древние племена размещали каменные плиты по кругу и подгоняли оду к другой с целью укрепить всю конструкцию. Надгробные плиты вырезали вручную, а к месту захоронения транспортировали по воде. По словам исследователей, они старше на 500 лет пирамид Гизы, что в пригороде египетского Каира.

Во время ходе раскопок археологи нашли 15 таких глыб и, говорят, каждая из них имеет свое сакральное значение.

"Наличие этого кромлеха – прежде всего, это функция сдерживания земляной насыпи, но также и сакральная. То есть, функция ограждения мира умерших от мира живых", – пояснил научный сотрудник днепровской археологической экспедиции Ярослав Ярошенко.

Раскопки в Новоалександровке украинские археологи планируют завершить в мае, а на месте кургана хотят создать музей под открытым небом. Также задумали собрать все глыбы вместе, чтобы сделать аналог британского Стоунхенджа. Тогда как останки, найденные в древних захоронениях, отправят на экспертизу в Германию, чтобы установить пол и возраст людей, а также причину их смерти.

"Приезжай, посмотреть на кромлех"... Каменные круги или кольца камней – тип археологического памятника, который представляет собой валуны или глыбы, расположенные в виде круга или эллипса. Самый известный кромлех – это тот, который в Англии и его называют Стоунхендж. Назначение каменных кругов мне не известно, но что-то таинственное в них есть", – поделился Александр Коломийцев.

Он подчеркнул, что размер кургана поражает, обнаруженные плиты весят с тонну, они вырезаны вручную и плотно подогнаны друг к другу.

"Люблю свою работу, знакомит меня с интересными людьми и значительно расширяет кругозор", – поделился мужчина.

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