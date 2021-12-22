На Днепропетровщине мужчина ворвался в кафе и устроил стрельбу, есть пострадавший

В Новомосковске Днепропетровской области 21 декабря неизвестный мужчина открыл стрельбу в кафе, выпустив около 10 пуль в сторону 33-летнего местного жителя. Раненый посетитель заведения был доставлен в больницу.

Об инциденте сообщила пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области. В настоящее время принимаются меры по задержанию злоумышленника и установлению всех обстоятельств происшествия.

Также в полиции сообщили, что по факту покушения на убийство открыто уголовное производство по ст. 15, ч. 1 ст. 115 УКУ. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

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Напомним, во Львове 20 декабря в помещение Львовского городского совета ворвался мужчина с пистолетом. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа полиции задержала нападающего и обнаружила у него наркотическое вещество. Задержанным оказался житель Львова 1995 года рождения.

А в ноябре в больницу во Львовской области ворвался мужчина, устроивший там погром. Он разгромил медучреждение и нанес серьезные телесные повреждения пациентам. Прибыв на место, правоохранители задержали 30-летнего мужчину, которого доставили в специализированное медучреждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернополе мужчина выстрелил в свою 30-летнюю жену во время конфликта. На момент ссоры подозреваемый держал на руках двухлетнего ребенка. Женщина получила ранение грудной клетки, самостоятельно вызвала скорую и ее госпитализировали.