Борис Филатов обсудил с госпожой послом Канады в Украине Наталкой Цмоць перспективы поддержки Днепра

Мэр Днепра Борис Филатов провел встречу с госпожой послом Канады в Украине Наталкой Цмоць. Для разговора выбрали Библиотеку украинской диаспоры, где собрано несколько тысяч экземпляров книг, а также документов, фотографий и периодики, длительно сохранявшихся в США, Германии, Бразилии, Аргентине и Канаде.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Днепра.

"Мы всегда встречаемся с уважаемыми гостями в Музее истории Днепра. Но в этот раз подумали, что вам будет интереснее здесь", – сказал мэр Днепра.

Борис Филатов поблагодарил госпожу посла и весь народ Канады за помощь Днепру и всей Украине.

Стороны также обсудили важные для города направления поддержки. В первую очередь – удержание энергетической стабильности и усиление медицинской отрасли.

Со своей стороны Наталья Цмоць заверила, что перспективное сотрудничество с Канадой продолжится и дальнейшем.