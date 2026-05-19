Блогер Потеряйло Кучер засветил локацию Сил обороны: мешает защитникам и подвергает опасности гражданских

Скандальный блогер Потеряйло Кучер слил локацию базирования дронов-перехватчиков одного из подразделений Сил обороны в Днепропетровской области.

Об этом опасном поступке несовершеннолетнего стримера сообщили в Telegram-сообществе, связанном с военными.

Действия Кучера вызвали возмущение среди военных. Информацию о том, как блогер мог подвергнуть защитников опасности, обнародовала в своем Telegram-канале журналистка Мария Ткачева.

После публикации Кучером поста с координатами, который впоследствии был удален, над локацией заметили вражеский БпЛА, совершавший пролеты именно в районе, где фотографировал блогер.

Ранее Потеряйло Кучера уже обвиняли в распространении информации, которая может навредить военным и гражданским. В частности, он публиковал видео боевой работы ПВО в Днепре. Несмотря на то, что видео впоследствии удалили, его распространили российские пропагандистские ресурсы как оправдание того, почему РФ наносит удары по центру города.

Также во время массированной атаки на Днепр в ночь на 18 мая блогер публиковал фото и видео пострадавших локаций с привязкой к местности и панорамами города, где были заметны места попаданий.

Все это Потеряйло Кучер делал во время комендантского часа. Как известно, действуют четкие правила по съемке мест прилетов и работы сил ПВО и четко регламентируются областной военной администрацией. В отличие от многих Telegram-каналов, блогер не скрывал локации на фото и видео, никакого ретуширования локаций на фото и видео блогер не делает.

Такими действиями несовершеннолетний Потеряйло Кучер фактически помогает врагу, распространяя информацию о пораженных локациях во время атак, что может позволять противнику корректировать удары в режиме реального времени. Блогер также подвергает опасности военных, которые отвечают за противовоздушную оборону города, а также гражданских жителей, их дома и инфраструктуру из-за риска повторных ударов.

Потеряйло Кучер уже не впервые публикует информацию о местах прилетов и работе защитников в Днепре.

В частности, во время атаки 25 апреля он показывал локацию на улице Рабочей, где в результате вражеского удара был поврежден дом. Вскоре российские войска нанесли повторный удар по этому зданию, в результате чего погибли люди.

Также блогер неоднократно демонстрировал боевую работу ПВО, подвергая военных опасности.

Ситуация уже привлекла внимание журналистов и военных обозревателей. В частности, Мария Ткачева обнародовала расследование о деятельности блогера, а отдельные военные эксперты заявляли, что подобные публикации могут провоцировать повторные удары врага.